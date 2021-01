Śląskie. Inwestycje powiatu bielskiego, głównie w drogi. Budżet może się podwoić

Największą 3-letnią inwestycją powiatu jest rozbudowa drogi w gminie Jasienica na odcinku ok. 2,5 km - od mostu w Międzyrzeczu Dolnym do ronda w Mazańcowicach. Na te prace pozyskano środki unijne oraz z budżetu państwa. Na wkład własny solidarnie złożyły się samorządy - powiatowy i gminny. Koszt tych robót w 2021 r. to ok. 6 mln zł.