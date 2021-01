Czechowice-Dziedzice. Solaris dostarczy dwa autobusy elektryczne dla PKM

Czechowice-Dziedzice. PKM stawia na autobusy elektryczne

Przetarg obejmuje dostawę 18-metrowych, przegubowych autobusów. Pierwszy ma dotrzeć do Czechowic-Dziedzic do końca marca 2022 r., a drugi do końca czerwca tegoż roku. Wykonawca ma także zbudować stację szybkiego ładowania na placu postojowym przystanku Czechowice-Dziedzice Silesia, a także wolnego ładowania w zajezdni.