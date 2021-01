Sławków. Wycinka drzew, mieszkańcy protestują

Sławków. Pod topór poszło 70 drzew

– Jako urząd, biorąc pod uwagę liczbę drzew, ich stan i opinie mieszkańców z całą pewnością nie wyrazilibyśmy zgody na tak szeroki zakres prac. Niestety, w przypadku terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych pozwolenie na wycinkę wydaje starosta – wyjaśnia Janusz Mróz, zastępca burmistrza Sławkowa. – W związku z postępowaniem toczącym się w Wydziale Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Będzinie, w imieniu mieszkańców jeszcze w maju 2019 roku zwróciliśmy się z wnioskiem o wnikliwe przeanalizowanie zasadności usuwania tak dużej liczby drzew. Były one bowiem naturalną, zieloną barierą izolującą okoliczne zabudowania od drogi publicznej i linii kolejowej, chroniły więc w znacznym stopniu mieszkańców bliskiej okolicy – dodał.

Jak podkreślali w piśmie do starostwa urzędnicy ze Sławkowa, wystarczające byłoby w tym przypadku przycięcie koron, co pozwoliłoby na ograniczenie wycinki do minimum. Niestety, uwagi te nie zostały uwzględnione przy wydawaniu pozwolenia na wycinkę drzew.