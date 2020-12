Świętochłowice. Wspólna kampania przeciwko przemocy w rodzinie

Także problemy finansowe i spowolnienie gospodarki spowodowało, że żyjemy w ciągłym stresie i obawie o to, co przyniesie kolejny dzień. Wielu z nas nie widzi celu i sensu życia, inni zapadają w depresję lub uzależnienie od używek. Boją się do tego przyznać, a co więcej skorzystać z pomocy fachowców. A to przecież żaden wstyd…a ulga.

Kwarantanna Narodowa. Leszek Miller: "To jest kabaret"

Kwestie rodzinne to dla większości z nas bardzo delikatna sprawa. Pojawiające się kłótnie mogą stać się utrapieniem, prowadzącym do przemocy. By temu zaradzić, miejskie służby z Świętochłowic zachęcają by skorzystać z ich pomocy. Wystarczy czasem jeden telefon – czy to na policję, czy do specjalistycznego ośrodka. Po drugiej stronie zawsze jest osoba, która wysłucha i zorganizuje w dogodnym terminie i miejscu spotkanie, które może pomóc uniknąć tragedii.