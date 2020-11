Śląsk. Ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Nie zabrakło kobiet

Szeregi śląskiego garnizonu policji zasiliło 81 nowych mundurowych, w tym 4 kobiety. W katowickiej komendzie wojewódzkiej odbyło się we wtorek ich uroczyste ślubowanie. Zasilą oddziały prewencji w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, a także wydział konwojowy.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa ślubowanie miało skromniejszy charakter i odbywało się w czterech turach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Od nowych policjantów przysięgę przyjął komendant wojewódzki policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński. W uroczystości udział wzięli również bezpośredni przełożeni nowo przyjętych policjantów.

Nowi policjanci ślubowali na sztandar komendy wojewódzkiej policji w Katowicach, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił trębacz z policyjnej orkiestry katowickiej komendy wojewódzkiej.

Generał pogratulował nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązali się oni strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinni pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą.

Zaznaczył również, że policjant zawsze musi obiektywnie wykonywać swoje obowiązki w oparciu o przepisy prawa. Szef śląskich mundurowych życzył nowym policjantom powodzenia w realizacji zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji, sukcesów w służbie oraz aby zawsze wracali z niej bezpiecznie do swoich domów.

Ślubowanie w śląskim garnizonie policji. Gdzie będą pracować

Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie. Nowi funkcjonariusze zasilą stan etatowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pełniąc służbę w:

oddziale prewencji policji w Katowicach

samodzielnym pododdziale prewencji policji w Bielsku-Białej

samodzielnym pododdziale prewencji policji w Częstochowie

wydziale konwojowym i policji sądowej KWP w Katowicach

