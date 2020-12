Śląsk. Silny wstrząs w kopalni Murcki-Staszic odczuli mieszkańcy kilku miast

Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski powiedział PAP, że do wstrząsu o energii 9*10^7 dżula (odpowiada to magnitudzie 3,24) doszło w rejonie jednej ze ścian w kopalni Murcki-Staszic. - Był on odczuwalny na powierzchni, ale na szczęście nie ma żadnych skutków w wyrobiskach ani osób poszkodowanych - zaznaczył.