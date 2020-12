Bytom. Kolonia Zgorzelec z kolejnym dofinansowaniem. Rewitalizacja osiedla sprzed ponad 100 lat

Kolonia Zgorzelec w Bytomiu. 10 budynków za ponad 5,6 mln zł

- To dobra informacja dla 152 mieszkańców wspólnot Kolonia Zgorzelec 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36. Inwestycja obejmie remont części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot. Wartość tego projektu to 5,63 mln zł. Roboty budowlane mają być zakończone do końca grudnia 2022 roku – mówi Jacek Panas z Zakładu Budynków Miejskich - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.