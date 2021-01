Śląsk. "Dzieci kopią dorosłych” - ruszyła kampania piętnująca fatalne zachowania dorosłych

- Jednym z kluczowych aspektów rozwoju dzieci oraz młodzieży jest obserwacja, a następnie naśladowanie zachowań dorosłych będących w ich bezpośrednim otoczeniu. Naśladownictwo to przybiera często postać dokładnego skopiowania zachowania dorosłego, a po wielu powtórzeniach może stać się u dziecka zachowaniem trwałym. Dotyczy to zarówno zachowań pozytywnych, jak i negatywnych – tłumaczą policjanci. - Dlatego też, bardzo ważnym kierunkiem zapobiegania patologiom oraz dysfunkcjom społecznym, w tym także o charakterze kryminalnym czy demoralizacyjnym, jest zapewnienie warunków prawidłowego rozwoju najmłodszych. Rozwoju na różnych płaszczyznach, między innymi poprzez dostarczanie dzieciom i młodzieży prawidłowych wzorców zachowań ze strony dorosłych – dodają.

Śląsk. Kampania społeczna "Dzieci kopią dorosłych"

By piętnować negatywne wzorce i chwalić pozytywne policjanci z Wydziału Prewencji KWP w Katowicach wraz z takimi instytucjami jak: ROME "METIS” w Katowicach, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, Śląskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu, Służbą Ochrony Kolei, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach, Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Katowicach oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, postanowili wspólnie wdrożyć do realizacji wojewódzką kampanię społeczną – "Dzieci kopią dorosłych”. - Przewrotny tytuł tej inicjatywy zwraca uwagę na problem złych zachowań dorosłych, które są kopiowane przez dzieci, ale również promuje ich zachowania pozytywne. Jednocześnie prowadzone w ramach kampanii działania zachęcać będą młode osoby do reagowania na postępowanie dorosłych i piętnowania ich negatywnych postaw. W działania włączyć się mogą różne podmioty społeczne i publiczne zainteresowane poprawą obecnej sytuacji – tłumaczą sens nazwy policjanci.