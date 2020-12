Katowice. Zrobisz remont, dostaniesz mieszkanie. Rusza 15 edycja programu "mieszkanie za remont"

- "Mieszkanie za remont" - to świetna okazja na znalezienie lokum dla osób, które nie chcą brać kredytów na kupno mieszkania ani płacić wysokiego odstępnego za wynajem na rynku komercyjnym. Program jest bardzo ważny dla miasta, bo pozwala zaspokajać istotne potrzeby mieszkańców oraz sukcesywnie zmniejszać liczbę pustostanów. Zdarzają się również przypadki, że osoby spoza Katowic otrzymując „mieszkanie za remont" meldują się w Katowicach i odprowadzają podatki w naszym mieście, a to bardzo ważne w czasie wyzwań demograficznych - powiedział prezydent Katowic Marcin Krupa.

Katowice. Gdzie znajdują się mieszkania za remont

Program co roku cieszy się olbrzymią popularnością - w ostatnich edycjach liczba osób aplikujących była kilkunastokrotnie wyższa niż ilość dostępnych mieszkań. W obecnej edycji dostępnych w ramach programu jest 40 mieszkań. - Mamy do wyboru 40 mieszkań o powierzchni od 17 m2 do blisko 80 m2. Cena najmu za 1 m2 waha się od 3,25 zł do 5,91 zł i jest uzależniona m.in. od lokalizacji, a także standardu - mówi Katarzyna Betka, zastępca naczelnika wydziału budynków i dróg. Lokale znajdują się przede wszystkim w Śródmieściu (m.in. ul. Mariacka, Kozielska, Warszawska, Mikołowska, Dąbrowskiego, Kopernika, Powstańców, Stefana Batorego, Żwirki i Wigury, Plebiscytowa, Kościuszki), Koszutce (ul. Iłłakowiczówny), Ligocie (ul. Koszalińska, Słupska), Panewnikach (ul. Bronisławy, Panewnicka) czy Szopienicach (ul. Kantorówny, Wiosny Ludów).