Bytom. Na placu Wolskiego koniec darmochy. Strefa płatnego parkowania rozszerzona o nowe ulice

Na mocy uchwały z 21 grudnia, strefa płatnego parkowania w Bytomiu powiększy się o kolejne ulice: Batorego, Kolejową, Chrzanowskiego (na odcinku od ul. Wyczółkowskiego do ul. Wrocławskiej), Sokoła (na odcinku od ul. Korfantego do ul. Matejki), Matejki (na odcinku od ul. Sokoła do ul. Katowickiej) oraz pl. Michała Wolskiego.