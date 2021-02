Jastrzębie Zdrój. Seryjny włamywacz w rękach policji

Złodziej został zatrzymany przez policjantów z jastrzębskiej komendy. Podejrzany usłyszał zarzuty licznych włamań i kradzieży na terenie Jastrzębia-Zdroju. Niczym nie gardził. Jego łupem padły różne przedmioty, które przedstawiały jakąkolwiek wartość i można było je szybko sprzedać. 22-latek ma m.in. na koncie potrójne włamanie do samoobsługowej stacji benzynowej, skąd skradł kasetki z pieniędzmi. Poza tym, w jednym z mieszkań na ulicy Pomorskiej w Jastrzębiu Zdroju ukradł pieniądze, sejf, biżuterię oraz kilka telefonów komórkowych.

To nie wszystkie jego przewinienia. W październiku ubiegłego roku posłużył się podrobionym dokumentem w kancelarii komorniczej. Okazał fałszywe potwierdzenia przelewu.

Jastrzębie-Zdrój. 22-latek odpowie za szereg włamań

Mężczyzna próbował też włamać się do wpłatomatu na stacji paliw w Rudzie Śląskiej. 22-latek odpowie także za czterokrotne niestosowanie się do decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowani pojazdami.