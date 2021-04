Dąbrowa Górnicza. 1,5 tony nielegalnego tytoniu w rękach policji

W akcji wzięli udział policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach wraz z dąbrowskimi policjantami zwalczającymi przestępstwa gospodarcze. Funkcjonariusze weszli do jednej z hal magazynowych w Ząbkowicach. Podejrzewali, że w niej może być produkowany i przechowywany tytoń bez polskich znaków skarbowych. Przypuszczenia stróżów prawa potwierdziły się. Już z odległości słychać było odgłosy maszyny do krojenia tytoniu, które dobiegały z hali.