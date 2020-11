Dąbrowa Górnicza. Policja pojawi się z zaskoczenia. Kryminalni dostali dwa nieoznakowane pojazdy

Dwa nowe samochody otrzymała Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej. To nieoznakowane kia ceed, które trafią do kryminalnych. Ich koszt to 190 tysięcy złotych.

Do kryminalnych z Dąbrowy Górniczej trafiły dwa nieoznakowane radiowozy. (Śląska Policja)