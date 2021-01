Częstochowa. Zapadł się pod podłogę, ale i tak trafił do więzienia

Jeden z mężczyzn,mieszkaniec Blachowni, od dwóch lat poszukiwany był dwoma listami gończymi za uchylanie się przed płaceniem alimentów. Gdy częstochowscy stróże prawa zapukali do jego mieszkania, dosłownie zapadł się pod ziemię. Policjanci weszli do środka i przystąpili do czynności służbowych. Podczas sprawdzania pomieszczeń, ich uwagę przykuła komoda. Gdy ją przesunęli, pod wykładziną znaleźli właz, prowadzący do niewielkiego pomieszczenia piwnicznego. To właśnie tam ukrył się poszukiwany 40-latek. Mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi prawie dwa lata.