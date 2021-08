Częstochowa. Wyburzają estakadę, będą potężne utrudnienia

Nową organizacją ruchu na odcinku drogi nr 1 na terenie miasta, wdrożono w poniedziałek 2 sierpnia. Wyłączona została z ruchu jezdnia w kierunku Katowic - od skrzyżowania z ul. Rakowską do al. Pokoju i ul. Jagiellońskiej. Do skrzyżowania z al. Pokoju i ul. Jagiellońską zamknięto jezdnię w stronę Warszawy, a dalej, do węzła z al. Jana Pawła II – znów jezdnię w stronę Katowic.