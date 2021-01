Śląskie. Dobre wiadomości dla kierowców, inwestycje w infrastrukturę

Śląskie. Inwestycje w drogi

Aby dokończyć arterię, potrzebna jest m.in.: druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km); realizacja kosztem 121,8 mln zł brutto planowana jest do wiosny 2021 r.

Trwa również projektowanie pod kątem przebudowy do standardu drogi ekspresowej kolizyjnej dwujezdniowej "jedynki” od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km – we wrześniu podpisano wartą 282,1 mln zł brutto umowę z 30 miesięcznym okresem realizacji). Kończy się także przygotowywanie przebudowy liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej.