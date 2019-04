Samolot musiał zawrócić do Katowic. II pilot trafił do szpitala

Samolot linii lotniczych Wizz Air musiał zawrócić na lotnisko w Katowicach. Przyczyną było nagłe pogorszenie zdrowia drugiego pilota. Po wylądowaniu trafił on do szpitala.

Do niespodziewanej sytuacji doszło w samolocie linii lotniczych Wizz Air, który miał lecieć do Eindhoven w Holandii. Maszyna wystartowała po godzinie 7 rano z lotniska Katowice Airport w Pyrzowicach.

Lądowanie odbyło się bez problemów, a pilot został zabrany do szpitala.

Kontrowersyjna wypowiedź

Gazeta przytacza przy okazji słowa szefa Ryanair Michaela O'Leary z września 2018 roku. Powiedział on wówczas, że dwóch pilotów w kokpicie samolotu wcale nie jest niezbędnych, by samolot bezpiecznie dotarł do celu.