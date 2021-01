Częstochowa. Ciężarówka uszkodziła kładkę nad DK 1, poszukiwany sprawca

Do uszkodzenia doszło we wtorek 26 grudnia. Prawdopodobnie dokonała tego ciężarówka z dźwigiem. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia - wciąż pozostaje nieznany.

- Tylko cudem nie doszło do tragedii, bo w momencie kolizji na moście znajdowali się przechodnie. W konsekwencji zdarzenia służby zmuszone były do zamknięcia kładki i przeprowadzenia stosownych ekspertyz, które w najbliższych dniach odpowiedzą na pytanie, czy obiekt nadaje się do bezpiecznej eksploatacji - powiedział Maciej Hasik z MZDiT w Częstochowie.