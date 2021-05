Bielsko-Biała. Szybsza i dokładniejsza diagnoza za ponad 2,5 mln zł

Bielsko-Biała. Nowy tomograf kosztował 2,5 mln złotych

Urządzenie posiada najwyższej jakości skaner (gantrę) o średnicy 78 cm, który jest główną częścią tomografu, i dzięki zaawansowanej technologii pozwala na szybkie postawienie diagnozy oraz badanie większej liczby pacjentów. Nowa, ulepszona konstrukcja gantry gwarantuje łatwy dostęp do pacjentów zarówno z przodu, jak i z tyłu, co jest bardzo istotne w przypadku osób podłączonych do aparatury podtrzymującej życie.