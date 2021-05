Bielsko-Biała. Niezawodny nos psa. Na dachu wyczuł poszukiwanego

W niedzielny poranek, 23 maja, policjanci z komisariatu w Jasienicy zatrzymali w Bierach poszukiwanego 23-latka. - Pomiędzy grupą osób doszło tam do nieporozumienia. Gdy jeden z uczestników zaproponował, by policja rozstrzygnęła spór, jeden z mężczyzn zaczął uciekać. Zaalarmowani policjanci zatrzymali go. Okazało się, że poszukiwał go bielski sąd, który wcześniej skazał go na pół roku więzienia – podała policja.