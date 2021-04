Bielsko-Biała. Próbował uciec, został złapany po kilku minutach

Policjanci z komisariatu w Jasienicy patrolowali okolicę Międzyrzecza Dolnego. W rejonie niskoemisyjnej strefy ekonomicznej zauważyli osobową hondę, której kierujący na ich widok zawrócił i zaczął uciekać. Stróże prawa postanowili sprawdzić, co się stało. Ruszyli w pościg. - Dając sygnały świetlne oraz dźwiękowe próbowali skłonić kierowcę hondy do zatrzymania. Ten jednak zdecydowanie przyspieszył, próbując uciec policjantom. Po kilku minutach został złapany. Policjanci od razu rozpoznali kierowcę.Był nim doskonale im znany 19-latek. Ponad tydzień temu zatrzymali go za posiadanie narkotyków – informuje policja.