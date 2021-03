Śląskie. 17-letni "prokurator" z Sosnowca. Seniorzy tracili dla niego majątek

Sprawa miała swój początek w Sosnowcu. W dzielnicy Pogoń do mieszkania 79-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za prokuratora.

- Poinformował ją, że prowadzone są działania zmierzające do złapania szajki oszustów. Żeby uchronić swoje oszczędności i wesprzeć organa ścigania, musi ona natychmiast wypłacić swoje pieniądze i przekazać je we wskazany sposób "prokuratorowi" – relacjonuje śląska policja.

- W ciągu dwóch dni kobieta przekazała oszustowi łącznie 88 tysięcy złotych. Sprawca zamierzał od niej jeszcze wyłudzić kolejne 20 tysięcy, jednak do przekazania pieniędzy już nie doszło z uwagi na limit wypłat gotówkowych obowiązujący w jej banku – podają służby prasowe policji .

Na podstawie informacji przekazanych przez seniorkę i ustaleń poczynionych przez śledczych, pojawił się trop, który mógł doprowadzić do oszusta. Doprowadziło to do wytypowania sprawcy.