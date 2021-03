Śląskie. Anna-Maria Jaromin zrzuciła koronę. Miss Polski przeszła rekrutację w policji

Śląskie. Anna-Maria Jaromin zmieniła koronę Miss na mundur

Śląskie. Miss Polski zmierzyła się z etapami rekrutacji do służby policji

Anna-Maria przyjęła zaproszenie śląskich policjantów do zrealizowania wspólnego projektu, w którym postanowiła zmierzyć się z testem sprawności fizycznej, będącym jednym z etapów rekrutacji do służby w policji.

- Gdybym kiedyś kierowała się obawą o to, co ludzie pomyślą, nie byłabym dzisiaj w miejscu, w którym jestem. I choć droga do sukcesu nigdy nie jest prosta, to warto się z nią zmierzyć - przekonuje Anna-Maria Jaromin.