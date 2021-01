Częstochowa. Ważni nie tylko ludzie. Policja szuka ochotników do służby konnej

W ogniwie konnym policji w Częstochowie aktualnie służbę pełni 11 jeźdźców i 12 koni służbowych, w tym 9 jeźdźców i 11 koni posiada atest drugiego stopnia. Oznacza to, że mogą pełnić służbę w miejscach zatłoczonych lub zabezpieczać imprezy masowe o podwyższonym ryzyku. Patrole konne pełnią służbę na terenie całego województwa śląskiego.

Śląskie. Patrole konne w Częstochowie zabezpieczają imprezy masowe

Na co dzień patrole konne można spotkać w parkach, terenach leśnych i na ulicach Częstochowy. Również wszędzie tam, gdzie potrzebne jest ich wsparcie, szczególnie podczas zabezpieczenia imprez masowych.

- Zanim koń służbowy wyruszy w swój pierwszy patrol, musi przejść odpowiednie szkolenie. Przygotowanie policyjnego wierzchowca do pełnienia służby patrolowej w ruchu miejskim o małym natężeniu i przy zabezpieczaniu imprez masowych o niskim stopniu ryzyka służby trwa minimum 6 miesięcy – informują śląscy policjanci .

Cały kurs kończy się testem sprawności użytkowej konia, w celu wydania atestu pierwszego stopnia. Policyjny jeździec również musi się odpowiednio przygotować do pełnienia służby z czworonożnym partnerem. W tym celu odbywa 3-miesięczne szkolenie, którego zwieńczeniem jest egzamin. Dopiero tak przygotowany duet może wyruszyć razem w teren.

Częstochowa. Nabór do policyjnego ogniwa konnego

- Jeżeli marzysz o tym, by twoja praca nie była tylko nudnym obowiązkiem, jesteś zdolny do służby w formacjach uzbrojonych i chciałbyś pełnić służbę w policyjnym ogniwie konnym, nie zwlekaj i zostań jednym z nas – zapraszają częstochowscy policjanci .

Dokumenty kandydatów do służby w policji przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00 w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ulicy Popiełuszki 5, telefon 47 85 813 41.