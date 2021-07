Bielsko-Biała. Budują nowe przystanki, komunikacja ma być bardziej dostępna

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poinformował, że po zakończeniu inwestycji nowe przystanki będą obsługiwane przez linie autobusowe nr 12, 32 i N2. Jak zapewniają urzędnicy budowa nowej infrastruktury przystankowej ma na celu zwiększenie dostępności do transportu zbiorowego, a tym samym skrócenie drogi dojścia do sąsiednich – oddalonych - lokalizacji przystankowych. W ubiegłych latach do dyspozycji pasażerów oddane zostały nowe przystanki autobusowe w Mikuszowicach Śląskich, Mikuszowicach Krakowskich i w Wapienicy, natomiast w czerwcu tego roku uruchomiono przystanek Cieszyńska Międzyrzecka.