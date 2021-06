Śląsk. Kolejne metrolinie ruszają na trasy. Co się zmieni?

Metrolinia oznaczona numerem M101 powstanie z przekształconych dotychczas funkcjonujących połączeń 77 i 77N. Dzięki tej zmianie zwiększona zostanie częstotliwości kursowania z co ok. 30/60 min – na co 20 min w dni robocze; z co ok. 60 min – na co 40 min w soboty i z co 80 min – na co 60 min w niedziele.