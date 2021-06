Śląskie. Łatwiej z aplikacją Mobilny ŚKUP. Wirtualna karta jeszcze tej jesieni

- Do tej pory aplikacja Mobilny ŚKUP była udogodnieniem, z którego mogli korzystać pasażerowie posiadający kartę, ponieważ aby się do niej zalogować, trzeba podać jej numer i hasło. Otworzenie do niej dostępu jest dla nas kolejnym krokiem. Umożliwi to wirtualna karta, którą użytkownicy będą mogli samodzielnie wygenerować tak, jakby tworzyli swoje personalizowane konto w każdej innej aplikacji - mówi Adam Krakowczyk, dyrektor Departamentu Informatyki.