Śląskie. ZTM planuje podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej. Od kwietnia

Założenia planowanej podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej przedstawiła w piątek Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Proponowana średnia podwyżka cen wszystkich biletów ZTM to około 12 proc. Średni wzrost cen biletów długookresowych i wieloprzejazdowych nie przekroczy 11 procent, a dla biletu "Miasto 30" ma to być 6 procent.

Po podwyżce będzie to 3,60/4 zł; 4,40/5 zł i 5,40/6 zł. Bilet dzienny ma kosztować 11 zł, a 24-godzinny – 15 zł.

Metropolia. Podwyżka cen biletów w komunikacji ZTM. Straty finansowe

- Od początku do tematu podchodziliśmy otwarcie i szczerze. Już we wrześniu sygnalizowaliśmy, że w związku z dużymi stratami finansowymi z powodu koronawirusa, konieczne będą podwyżki cen - mówi Kamila Rożnowska, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

- W związku z ograniczeniami z powodów pandemicznych pokrycie kosztów spadło już do blisko 20 procent, co oznacza, że te różnice stają się coraz większe. Dla przykładu - do każdego biletu jednorazowego za 3,6 zł, trzeba aktualnie dopłacać aż około 8 zł – informuje Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.