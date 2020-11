Śląsk. Bilety będą jeszcze bardziej dostępne. ZTM zamówi 48 biletomatów

Przetarg na biletomaty jeszcze w tym roku

Funkcjonujący od 2014 r. system automatów biletowych obejmuje obecnie 123 urządzenia zainstalowane na terenie 24 gmin. Zgodnie z planem za około rok ma być ich w sumie 171 - w ok. 40 gminach. - Dostępność komunikacji miejskiej to nie tylko bliskość przystanków oraz częstotliwość połączeń. To także rozwinięty system sprzedaży biletów. Wiemy, jak ważne dla naszych pasażerów są zróżnicowane możliwości zakupu biletów – mówi zastępca dyrektora ZTM ds. handlowych Andrzej Stangret.- Automaty biletowe będziemy instalować w miejscach o dużej frekwencji podróżnych, np. w centrach miast lub na dużych osiedlach mieszkaniowych oraz centrach przesiadkowych. Obszar, na jakim świadczymy usługi jest ogromny. To ok. 2,5 tys. km kw. Zdajemy sobie sprawę z potrzeb, stąd stale rozwijamy system dystrybucji biletów – dodaje.