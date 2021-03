Śląskie. Metropolia jest POP. Ruszyła internetowa platforma obsługi pasażera ZTM

- Impulsem do stworzenia e-POP były najczęściej zgłaszane sprawy przez pasażerów w stacjonarnych Punktach Obsługi Pasażera i poprzez infolinię. Chęć odpowiedzenia na potrzeby pasażerów skłoniła ZTM do zebrania najważniejszych informacji w jednym miejscu – przekonuje rzecznik ZTM Michał Wawrzaszek.

Pogoda prosto z IMGW. Wiosna? Jaka wiosna? Uwaga! Zmiana prognozy

Śląskie. ZTM wprowadza elektroniczną platformę informacyjno-sprzedażową e-POP

- E-POP to odpowiedź na zgłaszane do nas sprawy. Chcemy, by pasażerowie poświęcali jak najmniej czasu na szukanie odpowiedniej strony i interesujących ich informacji. W e-POP zrobią to szybciej i sprawniej, i co ważne w bezpieczny sposób – zapewnia Małgorzata Gutowska, dyrektor ZTM.