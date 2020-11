Śląsk. Będą zmiany w komunikacji miejskiej z powodu częściowego lockdownu. Zawieszą kursy

Zarząd Transportu Metropolitarnego, który odpowiada za komunikację publiczną na terenie Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej od poniedziałku wprowadza szereg zmian. Zniknie około 20 połączeń szkolnych, a na prawie 100 liniach wprowadzone zostaną rozkłady jazdy obowiązujące w dni robocze nieszkolne. Związane jest to z całkowitym zamknięciem szkół, które nastąpi w poniedziałek.

Przedstawiciele organizatora transportu wskazują, że jest to niezbędne, bo ostatnie obostrzenia znacząco wpływają na frekwencję pasażerów na poszczególnych trasach. - Trasy tych linii, a także innych, którym również modyfikujemy rozkłady, przebiegają przez każdą część metropolii. Dlatego apelujemy do wszystkich pasażerów o to, aby planowali podróż z wyprzedzeniem i aby nie wychodzili na przystanek nie sprawdziwszy wcześniej godziny odjazdu na naszej stronie internetowej – podkreśla Michał Wawrzaszek, rzecznik prasowy ZTM.