Skatował matkę dwójki małych dzieci w Dzierżoniowie. Sąsiedzi nie reagowali

Nie żyje 25-latka z Dzierżoniowa. Została skatowana przez partnera. Sąsiedzi słyszeli "rumor i płacz", ale nie wezwali policji - twierdzi prokuratura.

Do dramatu doszło w nocy z wtorku na środę przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie. 25-letnia Magdalena została zamordowana we własnym domu - informuje gazetawroclawska.pl. Podejrzany o dokonanie tego jest Krzysztof J., jej partner. Mężczyzna usłyszał zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Nie przyznaje się do winy.