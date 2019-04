Wnuk Lecha Wałęsy został skazany na prawie 3 lata więzienia

Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał na dwa lata i osiem miesięcy więzienia Dominika W. To wnuk byłego prezydenta Lecha Wałęsy. 22-latek został oskarżony o prowadzenie auta pod wpływem alkoholu i znieważenie policjantów. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok dla wnuka prezydenta Lecha Wałęsy zapadł w środę, ale nie jest prawomocny. 22-letni Dominik W. był oskarżony m.in. o niebezpieczną jazdę po pijanemu, znieważenie policjantów i o przemoc wobec ochroniarza. Groziło mu za to do dwunastu lat więzienia - informuje tvp.info.

Proces mężczyzny rozpoczął się pod koniec lipca przed Sądem Rejonowym w Gdańsku. Podczas pierwszej rozprawy Dominik W. przyznał się do jazdy samochodem po pijanemu, uszkodzenia jednego samochodu, ale nie do znieważenia policjantów.

- To była głupota z mojej strony, zdarzyło mi się to pierwszy raz - powiedział na pierwszej rozprawie 22-latek.

Jazda po pijanemu

Wydarzenia rozegrały się 25 lutego 2018 r. Według gdańskich śledczych Dominik W. po pijanemu jechał autem jedną z ulic w Gdańsku Oruni. Nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, a w chwili zatrzymania miał co najmniej 2,08 promila alkoholu w organizmie.

Jak ustaliła policja, kierowany przez 22-latka golf poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni, wjeżdżał na chodniki, zmuszając pieszych do ucieczki, uderzał też w inne pojazdy. Dominik W. miał też znieważyć policjantów, którzy go zatrzymali i stosować przemoc wobec ochroniarza, który próbował to zrobić.