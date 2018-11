Wnuk Lecha Wałęsy ukarany. Jest prawomocny wyrok

Jazda po alkoholu, zniszczenie auta, agresja i groźby - to wszystko przypisywane jest Dominikowi W. Wnuk Lecha Wałęsy ma problem z prawem i to nie jeden. Wciąż czeka na decyzje sądu. W jednej sprawie - naruszenie nietykalności cielesnej 20-latki - wyrok właśnie zapadł.

Kłopotów z prawem ma więcej

W innej sprawie, ale również z jego udziałem we wtorek toczyła się rozprawa. 25 lutego 21-latek rozbijał się, pod wpływem alkoholu i bez uprawnień, volkswagenem po ulicach gdańskiej Oruni. Jechał zygzakiem, uderzał w zaparkowane samochody, wjeżdżał na chodnik. Osobie, która próbowała go zatrzymać, groził, że ją zabije.

W sądzie przyznał, że to co zrobił, "to była głupota". Jednak poza prowadzeniem auta pod wpływem alkoholu i uszkodzeniem jednego samochodu nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.