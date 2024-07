Skandaliczny incydent na pokładzie. Nagłe lądowanie w Polsce

Mężczyzna trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy placówki w Nowym Dworze Mazowieckim. Tam został przebadany przez lekarza, a następnie trafił do komendy policji. Usłyszał już zarzuty znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych. Za to mężczyzna może trafić do więzienia, grozi mu kara do roku za kratkami. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.