Skandal w diecezji sosnowieckiej. Jest decyzja sądu

Były ksiądz, przesłuchany we wtorek, usłyszał zarzuty oszustw. Po przesłuchaniu został zwolniony - objęto go dozorem policji, zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz zakazem opuszczania kraju. Drugi podejrzany usłyszał zarzuty przestępstw o charakterze seksualnym i to jego sąd aresztował w środę.