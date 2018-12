Sikorski wskazuje, kto był szpiegiem. "To ujawnienie tajemnicy państwowej"

Radosław Sikorski ujawnił nazwisko dyplomaty, który miał współpracować z polskim wywiadem. - Gdyby to było prawdą, nie wstydziłbym się tego - stwierdza Witold Jurasz. Uważa, że były szef MSZ albo go pomówił, albo ujawnił tajemnicę państwową.

Dlatego Witold Jurasz uważa, że Radosław Sikorski albo napisał nieprawdę i go pomówił, albo dopuścił się ujawnienia tajemnicy państwowej. A to jest przestępstwem.

Utalentowani dyplomaci się marnują

Jednak zdaniem byłego dyplomaty pokazuje to szerszy problem, z którym zmaga się cała dyplomacja. "Skądinąd z tego, co słyszę od znajomych, którzy pracowali w służbach, to o ile jeszcze 20 lat temu większość Polaków zgadzała się na współpracę z wywiadem, to dziś 90 proc. obywateli RP, do których polskie służby zwracają się z prośbą o pomoc, odmawia, uzasadniając to obawą przed dekonspiracją" - zauważa.