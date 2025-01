Sikorski rozmawiał z Rubio. "Przed nami wiele wyzwań"

Jak poinformował Sikorski, do rozmowy z Rubio doszło na marginesie światowego Forum w Davos.

- Na jego prośbę, ale oczywiście moja inicjatywa, żeby mu pogratulować objęcia stanowiska także jednomyślnego zatwierdzenia na stanowisko. I to była dobra strategiczna rozmowa dwóch sojuszniczych krajów, nie tylko o stosunkach dwustronnych, nie tylko o wojnie w Ukrainie, ale także o sytuacji globalnej od Iranu po Kubę - powiedział Sikorski.

- Jest to dowód na to, że Stany Zjednoczone stawiają Polskę za wzór jako sojusznika. Podziękowałem też sekretarzowi stanu za wczorajsze oświadczenie prezydenta Trumpa o tym, że to Putin musi zakończyć tę wojnę i że Stany Zjednoczone dają mu szansę na zakończenie jej szybko i z mniejszym bólem - dodał szef MSZ.