Polska doprowadzi do przełomu ws. Ukrainy w UE? Sikorski zabrał głos

Jeden z rozdziałów ma dotyczyć relacji zewnętrznych Unii Europejskiej, a drugi rządów prawa. Sikorski mówił o tym podczas panelu "Ukraine: The Road Ahead".

Szef MSZ przekonywał ponadto, że Unia Europejska właściwie wspiera Ukrainę. Podkreślił przy tym rolę Polski. - Polska robi to, co jest naszym obowiązkiem i jednocześnie sprawuje prezydencję w Radzie UE - oświadczył.

Wskazał na różnorodne formy pomocy, w tym pożyczkę od Stanów Zjednoczonych, opartą na zamrożonych aktywach rosyjskich, która - w jego ocenie - powinna wystarczyć Ukrainie do końca 2025 roku.

Sikorski zwrócił też uwagę na zwiększenie dostaw uzbrojenia do Ukrainy, co ma umożliwić jej dalszą walkę z Rosją. - Putin powinien to wziąć pod uwagę - dodał.