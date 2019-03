Sergiusz Papliński to ostatni żołnierz wyklęty na obczyźnie. "Bohater potrzebuje pomocy"

Został partyzantem w wieku 15 lat, przeżył tortury i więzienie. W 1946 roku w obawie przed kolejnym aresztowaniem opuścił Polskę, udał się do Londynu. Został. Dziś ostatni żołnierz wyklęty na obczyźnie żyje w złych warunkach, brakuje mu środków do życia.

- Tyle lat tu żyję, że nie opuszczę Londynu. Chyba że będę czuł, że to mój koniec, to może się przeniosę do Polski przed śmiercią. Wezmę ze sobą wszystkie obrazy - mówi WP Sergiusz Papliński, ostatni żołnierz wyklęty na obczyźnie.