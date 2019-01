Janusz Kozioł nie żyje. Tomasz Knapik żegna przyjaciela

"Walka o każdy oddech" dobiegła końca. Nie żyje znany lektor Janusz Kozioł. Przez kilka lat zmagał się z chorobą, która odbierała mu głos i oddech. Informację w rozmowie z Wirtualną Polską potwierdził jego przyjaciel Tomasz Knapik.

Wirtualna Polska poinformowała o akcji w środę. W rozmowie z nami inni lektorzy, koledzy Janusza Kozioła, nie kryli, że jego choroba mocno ich dotyka. - Jest to straszne. Tak małe środowisko jak nasze jeszcze mocniej odczuwa tragedie dotyczące każdego z nas. Pamiętamy dramat Jurka Szczotkowskiego. Dziś dotyka to Janusza. I każdego z nas. Nie przechodzi to bez echa w duszy żadnego z nas - mówił Jacek Brzostyński .

- To bardzo przykre. Jest bardzo źle, właściwie to agonia, oddycha niesamodzielnie, szybko to postępuje - podkreślał z kolei Tomasz Knapik, który zna Kozioła od dziecka. Dwa miesiące temu widział się z nim. - Nie można było zrozumieć, co mówi. Już wtedy ledwo oddychał i co chwila badał sobie stężenie tlenu we krwi. Szybko odwiozłem go do domu.