Serbia i Malta szczepią najszybciej dwoma dawkami. Jak wypadła Polska?

Serbia i Malta to jedyne dwa europejskie kraje, w których dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało ponad 10 procent ludności - podał w poniedziałek serwis Our World In Data. Polska w tym zestawieniu wyprzedziła najbogatsze europejskie państwa.

Share

Serbia i Malta szczepi najszybciej dwoma dawkami. Jak wypadła Polska? Źródło: East News , Fot: ANDRZEJ IWANCZUK