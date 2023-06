Sensacyjne doniesienia z PiS. Kaczyński rozważa istotny krok

Najnowszy sondaż

Ostatnie badania wskazują, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w ostatnią niedzielę, wygrana co prawda przypadłaby PiS, ale na tym koniec sukcesów. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie miałaby większości - wynika z najnowszego sondażu wyborczego United Surveys dla Wirtualnej Polski. Przewagę miałaby za to koalicja trzech partii opozycji. Zjednoczonej Prawicy nie pomogłoby nawet zbliżenie z Konfederacją.