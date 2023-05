Ile będzie kosztować 800 plus? Znamy szacunki ministerstwa

Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę nowy pakiet programowy. Chce, by od 2024 roku 500 plus zostało podniesione do 800 plus. Zapowiedział też zniesienie opłat na autostradach oraz darmowe leki dla seniorów 65+ i dzieci. Mamy oficjalne szacunki z Ministerstwa Finansów, ile będą kosztować propozycje PiS.