Sejm wybrał nowego szefa IPN

KO i Lewica głosuje przeciw

Przeciw powołaniu Nawrockiego głosowali posłowie opozycji. Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej mówił, że Instytut Pamięci Narodowej w czasach rządów PiS stracił swój autorytet. Jak dodał, Nawrocki to "nominat tej władzy". Krytykował też to, w jaki sposób kieruje on Muzeum II Wojny Światowej. Według niego, Nawrocki "pod dyktando PiS-u" zmieniał wystawę stałą w Muzeum.