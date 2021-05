Parlamentarzyści mają dość pracy zdalnej. "Otwórzmy Sejm i Senat!"

Marszałek nie wyklucza powrotu do normalności

O kwestię znoszenia obostrzeń w Sejmie była pytana w piątek 28 maja sama marszałek Sejmu Elżbieta Witek. - Nowy regulamin, który przyjęliśmy w związku z pandemią, będzie obowiązywał do momentu, kiedy zostanie zakończony czy ogłoszony koniec pandemii. To jest po pierwsze. Ale ponieważ widzimy, że liczba zakażeń spada, co nas bardzo cieszy, to będę również w Sejmie swoimi rozporządzeniami te restrykcje zmniejszała. Czyli będę zwiększała obecność posłów na sali plenarnej. Oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności - zapewniła marszałek.