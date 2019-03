Sędzia otrzymała Nagrodę Równości od Adamowicza. Teraz będzie się tłumaczyć

Sędzia Dorota Zabłudowska przyjęła Gdańską Nagrodę Równości z rąk tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza. Jednak zdaniem zastępcy sędziowskiego rzecznika dyscypliny doszło do "przewinienia dyscyplinarnego w postaci uchybienia godności urzędu".

W grudniu 2018 roku sędzia Zabłudowska została nagrodzona za to, że "swoją postawą promuje zasadę równości społecznej i poszanowania praw człowieka, zwłaszcza prawa do niezależnego i niezawisłego sądu". - Mam nadzieję, że będą kolejne edycje tej nagrody do końca świata i jeden dzień dłużej - mówił wówczas prezydent Adamowicz.