"Pragnę zemsty". Postępowanie dyscyplinarne przeciwko sędzi Irenie Kamińskiej

Rzecznik Dyscyplinarny Naczelnego Sądu Administracyjnego poinformował o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. Chodzi o słowa sędzi Ireny Kamińskiej, która stwierdziła, że "pragnie zemsty na obecnej władzy".

Teraz Szczepan Borowski z wydziału informacji sądowej NSA przekazał, że rzecznik dyscyplinarny tego sądu "po złożeniu wyjaśnień przez sędziego uznał, że zachodzą podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędzi NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej".

Zobowiązana do "niezawisłości i bezstronności"

Słowa sędzi Ireny Kamińskiej wywołały w styczniu burzę. Kobieta twierdziła jednak, że jej wypowiedź nie daje podstaw do wszczęcia wobec niej postępowania.

Mimo to Krajowa Rada Sądownictwa już wtedy wystąpiła do rzecznika dyscyplinarnego NSA o przeprowadzenie pełnego postępowania w tej sprawie. Domagano się "ukarania w związku z wypowiedzią publiczną".

Przypomnijmy, że sędziowie cieszą się w Polsce określonymi przywilejami (m.in. immunitetem formalno-materialnym i wysokimi zarobkami), ale są zobowiązani do niezawisłości i bezstronności.

"Sędzia, jak każdy obywatel, ma prawo do posiadania własnych przekonań polityczno-ideowych, do wyznawania religii lub do bezwyznaniowości, lecz nie może czynić z tego okoliczności wpływającej na sprawowanie urzędu – cytuje komunikat KRS portal tvp.info.