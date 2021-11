Sceny jak z filmu. Kilkadziesiąt osób napadło na sklep w Kalifornii

Do napadu doszło w sobotę wieczorem w Walnut Creek w Kalifornii. Tuż przed godziną 21, a więc chwilę przed zamknięciem sklepu, około 20-30 aut zablokowało ulicę przed sklepem. Ich pasażerowie, a także dziesiątki innych zamaskowanych osób wdarły się do sklepu i okradły go, chwytając co popadnie.