Chwile grozy w autobusie. Mężczyzna ugryzł 13-latkę i ukradł jej telefon

Po otrzymaniu zgłoszenia policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Szybko go namierzyli, zatrzymali i przewieźli do aresztu. 37-latek odpowie za kradzież rozbójniczą i naruszenie nietykalności 13-latki oraz znieważenie interweniujących policjantów. Grozi mu za to kara do 10 lat więzienia.